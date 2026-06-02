Колумбия показа класа срещу Коста Рика преди Мондиал 2026

Колумбия записа победа с 3:1 над Коста Рика в приятелска среща, изиграна в Богота, и направи още една успешна стъпка в подготовката си за световното първенство по футбол.

Домакините решиха голяма част от интригата още през първото полувреме. Защитникът на Галатасарай Давинсон Санчес откри резултата, а малко по-късно звездата на Байерн Мюнхен Луис Диас удвои аванса на колумбийците.

Коста Рика все пак върна надеждите си преди почивката, след като Андрей Сото намали изоставането на своя тим и остави отворен въпроса за крайния победител.

След паузата колумбийците контролираха събитията на терена и в 81-вата минута Луис Суарес сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1.

С успеха отборът на Колумбия затвърди добрата си форма преди началото на Световното първенство. Южноамериканците ще стартират участието си в група K на Мондиал 2026 с двубой срещу дебютанта Узбекистан на 18 юни в Мексико Сити.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.