Норвегия изпрати предупреждение към съперниците си на Мондиал 2026 с победа над Швеция

Норвегия завърши по впечатляващ начин подготовката си за Световното първенство по футбол, след като победи големия си съперник Швеция с 3:1 в контролна среща, играна в Осло.

Без звездата си Ерлинг Халанд, който изгледа двубоя от трибуните, домакините показаха отлична ефективност още през първото полувреме. Йорген Странд Ларсен се разписа на два пъти, а Антонио Нуса добави още едно попадение, за да даде комфортен аванс от три гола на норвежците още преди почивката.

След подновяването на играта Александър Исак върна едно попадение за Швеция, но това не промени развоя на срещата и настроението сред феновете на домакините, които очакват с нетърпение завръщането на отбора на световните финали след 28-годишно отсъствие.

"Трябва просто да продължим да правим това, което правим от дълго време, да се забавляваме и скоро ще бъде още по-вълнуващо“, заяви след края на мача Антонио Нуса.

Допълнителен заряд на норвежците преди двубоя даде легендата в ски бягането Петер Нортуг. В специално видеообръщение той призова футболистите да защитят националната чест срещу традиционния съперник.

"Накарайте ме да се гордея. Смирете ги“, каза Нортуг, а играчите на Столе Солбакен очевидно приеха думите му присърце.

Преди началото на участието си на Мондиал 2026 Норвегия ще изиграе още една контрола срещу Мароко в Ню Джърси. След това скандинавците стартират кампанията си в група I, където ще срещнат отборите на Ирак, Сенегал и Франция.

За Швеция и селекционера Греъм Потър поражението идва в неподходящ момент. „Тре кронур“ ще търсят бърза реакция преди старта на Световното първенство, където са в група F заедно с Тунис, Япония и Нидерландия.

Мондиал 2026 ще бъде излъчван в ефира на Българската национална телевизия.