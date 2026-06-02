Австрия пречупи Тунис с човек по-малко в последната си проверка преди Мондиал 2026

Австрия постигна минимална победа с 1:0 над Тунис в контролна среща преди началото на Световното първенство по футбол. Двубоят се игра на стадион „Ернст Хапел“ във Виена, а победното попадение бе дело на Марсел Забицер.

Полузащитникът се разписа в 63-ата минута, след като засече подаване на Щефан Пош и донесе успеха на своя тим в последната генерална репетиция преди Мондиал 2026.

Австрийците обаче трябваше да преодолеят сериозно препятствие още преди почивката. В 37-ата минута Конрад Лаймер получи директен червен картон, след като умишлено игра с ръка и предотврати сигурен гол за гостите от Тунис.

Въпреки численото си предимство, африканците не успяха да се възползват. Ханибал Межбри, Фирас Шауат и Анис Бен Слиман на три пъти разтърсиха гредите зад австрийския вратар. След почивката и домакините бяха близо до второ попадение, но Марко Фридъл и Щефан Пош също срещнаха рамката на вратата в рамките на една атака.

Австрия стартира участието си на Световното първенство на 16 юни с двубой срещу Йордания в Сан Франциско. Тунис ще изиграе още една контрола срещу Белгия в Брюксел, преди да отпътува за Монтерей, където на 14 юни ще открие кампанията си срещу Швеция в група F.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.