Томас Тухел: Имаме всичко необходимо, за да стигнем до световната титла

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че е напълно убеден в способността на своя отбор да се бори за световната титла на предстоящото първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Германският специалист сподели, че разговорите с футболистите и впечатленията му от работата с отбора са го накарали да повярва, че „трите лъва“ могат да стигнат много далеч в турнира.

"Когато отново се събрахме и започнахме да изграждаме тренировките и срещите си, видях огромно качество в отбора. Това веднага ми даде увереност и вълнение, че можем да постигнем нещо голямо. Реакциите на играчите, включително и на тези, които не попаднаха в състава, показаха, че имаме силна връзка помежду си. Това е много важно за един успешен турнир“, заяви Тухел.

По-голямата част от английските национали вече пристигнаха във Флорида, където ще проведат десетдневен подготвителен лагер преди началото на шампионата. Треньорският щаб и спортните учени на Футболната асоциация са работили повече от година върху адаптацията на отбора към очакваните високи температури и влажност в Северна Америка.

Тухел призна, че климатичните условия ще бъдат сериозно предизвикателство, но отказа да ги използва като оправдание.

"Жегата е фактор, но не трябва да говорим за нея като за извинение. Подготвени сме, познаваме реакциите на всеки футболист и разполагаме със стратегии за охлаждане и възстановяване. Това е препятствие, което трябва да преодолеем“, коментира наставникът.

Англия ще изиграе две контроли преди старта на Мондиал 2026 – срещу Нова Зеландия и Коста Рика. Част от футболистите на Арсенал, които участваха във финала на Шампионската лига, получиха допълнителна почивка и ще се присъединят към отбора на по-късен етап.

Първият мач на англичаните на Световното първенство е на 17 юни срещу Хърватия, а амбицията на Тухел е да изведе отбора до първа световна титла от 1966 година насам.