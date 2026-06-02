Канада набра самочувствие с успех над Узбекистан преди старта на Мондиал 2026

Един от домакините на световното първенство по футбол през 2026 година - Канада, постигна победа с 2:0 над Узбекистан в приятелска среща, изиграна в Едмънтън.

След безголямо първо полувреме канадците намериха път към успеха след почивката. Джонатан Осорио откри резултата, а преди това нападателят на Узбекистан Елдор Шомуродов пропусна отлична възможност да даде аванс на своя тим.

Селекционерът Джеси Марш, който наскоро удължи договора си с Канадската футболна федерация до 2030 година, извърши седем смени на полувремето, а промените се оказаха успешни. Канада продължи да контролира събитията на терена и стигна до второ попадение в добавеното време.

Нападателят на белгийския Унион Сен Жилоа Промиз Дейвид първоначално прати топката в мрежата, но голът му беше отменен заради засада. Малко по-късно Джейдън Нелсън оформи крайното 2:0 и донесе заслужен успех на домакините на предстоящия Мондиал.

За канадския национален отбор предстои още една контролна среща – срещу Република Ирландия, преди началото на Световното първенство. Канада стартира участието си на турнира с двубой срещу Босна и Херцеговина.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.