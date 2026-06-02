Четири гола и много увереност за Турция преди Мондиал 2026

Националният отбор на Турция завърши по впечатляващ начин подготовката си за световното първенство по футбол, след като се наложи с категоричното 4:0 над Република Северна Македония в контролна среща, играна в Истанбул.

Селекцията на Винченцо Монтела започна вихрено двубоя и още в 11-ата секунда беше близо до откриването на резултата, но Джан Узун нацели гредата. Само малко по-късно домакините все пак стигнаха до попадение чрез Оркун Кьокчу, който се разписа още в началните минути.

Натискът на турците продължи и в 16-ата минута Джан Узун се реваншира за пропуска си, удвоявайки преднината на своя тим.

След почивката в игра за гостите се появи защитникът на Левски Никола Серафимов, който замени бившия бранител на „сините“ Гьоко Зайков в центъра на отбраната на Северна Македония.

Турция обаче не намали оборотите и през втората част стигна до още два гола. Денис Гюл и Баръш Йълмаз се разписаха, за да оформят крайното 4:0 и да затвърдят добрите впечатления от представянето на отбора преди световните финали.

Турците ще започнат участието си на Мондиал 2026 в група D, където техни съперници ще бъдат отборите на САЩ, Парагвай и Австралия. Световното първенство ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.