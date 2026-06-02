Садио Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026

Селекционерът на Сенегал Пап Тиау определи окончателния състав от 26 футболисти за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. От предварителния списък отпаднаха защитниците Мустафа Мбоу и Илай Камара, които не успяха да намерят място сред избраниците за шампионата.

La liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour défendre les couleurs du Senegal à la Coupe du Monde 2026. #ListeGaindeyi pic.twitter.com/xygmV0iAE8 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 2, 2026

Голямата звезда на африканския тим остава Садио Мане. Опитният нападател на Ал Насър демонстрира отлична форма и отбеляза и двата гола при победата над САЩ в последната контрола на отбора. В офанзивен план той ще разчита на подкрепата на Николас Джаксън, Илиман Ндиайе и Исмаила Сар.

В състава впечатление прави и присъствието на 18-годишния талант на Байерн Мюнхен Бара Ндиайе, който дебютира за националния отбор едва преди дни, но успя да убеди треньорския щаб в качествата си.

Сенегал започва участието си на Мондиал 2026 на 16 юни срещу Франция в Ню Джърси. Двубоят ще бъде повторение на историческия сблъсък от Световното първенство през 2002 година, когато африканците шокираха действащия шампион с победа в откриващия мач на турнира. Другите съперници на "лъвовете от Теранга“ в групата са Норвегия и Ирак.

Състав на Сенегал за Световното първенство:

Вратари: Едуар Менди (Ал Ахли), Мори Диау (Льо Авър), Йехван Диуф (Ница)

Защитници: Крепин Диата (Монако), Антоан Менди (Ница), Калиду Кулибали (Ал Хилал), Ел-Хаджи Малик Диуф (Уест Хям), Мамаду Сар (Челси), Муса Ниакате (Лион), Абдулайе Сек (Макаби Хайфа), Исмаил Якобс (Галатасарай)

Полузащитници: Идриса Гана Гей (Евертън), Пап Аласан Гей (Виляреал), Ламин Камара (Монако), Абиб Диара (Съндърланд), Пате Сис (Райо Валекано), Пап Матар Сар (Тотнъм), Бара Ндиайе (Байерн Мюнхен)

Нападатели: Садио Мане (Ал Насър), Исмаила Сар (Кристъл Палас), Илиман Ндиайе (Евертън), Асан Диао (Комо), Ибрахим Мбайе (Пари Сен Жермен), Николас Джаксън (Байерн Мюнхен), Бамба Диенг (Лориен) и Шериф Ндиайе (Самсунспор).