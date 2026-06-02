Парагвай обяви окончателния си състав за Мондиал 2026

Спорт
Селекционерът Густаво Алфаро заложи на опитни футболисти от водещи чуждестранни първенства за завръщането на "Ла Албироха“ на световната сцена

Парагвай обяви окончателния си състав за Мондиал 2026
Националният отбор на Парагвай официално обяви своя състав от 26 футболисти за Световното първенство по футбол през 2026 година. Селекционерът Густаво Алфаро се довери почти изцяло на играчи, които се състезават извън родината си, като едва трима от избраниците му идват от местното първенство.

Аржентинският специалист, чийто договор с федерацията изтича след края на шампионата, залага на опит и стабилност в състава. Капитан на отбора ще бъде защитникът на Палмейрас Густаво Гомес, който има 88 мача с националната фланелка и е една от водещите фигури в състава на парагвайците през последното десетилетие.

Сред най-разпознаваемите имена в тима са още халфът на Брайтън Диего Гомес, звездата на Атланта Юнайтед Мигел Алмирон, нападателят на Страсбург Хулио Енкисо и таранът на Индепендиенте Габриел Авалос.

Парагвай ще започне участието си на Мондиал 2026 на 12 юни с двубой срещу един от домакините – САЩ. Преди това „Ла Албироха“ ще изиграе контрола срещу Никарагуа.

Сред отсъстващите от окончателния списък са добре познатите братя близнаци Оскар и Анхел Ромеро, както и полузащитникът на Гремио Матиас Виасанти.

Парагвай се завръща на световни финали за първи път от 2010 година насам. Най-доброто представяне на страната на световно първенство остава достигането до четвъртфиналите именно на Мондиала в Южна Африка преди 16 години.

Състав на Парагвай за Световното първенство 2026:
Вратари:
Гатито Фернандес (Серо Портеньо), Орландо Хил (Сан Лоренсо, Аржентина), Гастон Оливейра (Олимпия Асунсион)

Защитници:
Густаво Гомес (Палмейрас, Бразилия), Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро, Бразилия), Фабиан Балбуена (Гремио, Бразилия), Омар Алдерете (Съндърланд, Англия), Хуан Касерес (Динамо Москва, Русия), Густаво Веласкес (Серо Портеньо, Парагвай), Хосе Канале (Ланус, Аржентина), Алехандро Майдана (Талерес, Аржентина)

Полузащитници:
Мигел Алмирон, Матиас Галарса (Атланта Юнайтед, САЩ), Алехандро Гамара-Каку (Ал Аин, ОАЕ), Андрес Кубас (Ванкувър Уайткапс, Канада), Рамон Соса, Маурисио Прадо (Палмейрас, Бразилия), Диего Гомес (Брайтън, Англия), Дамиан Бобадия (Сао Пауло, Бразилия), Брайън Охеда (Орландо Сити, САЩ)

Нападатели:
Антонио Санабрия (Кремонезе, Италия), Хулио Енкисо (Страсбург, Франция), Габриел Авалос (Индепендиенте Авеланеда, Аржентина), Алекс Арсе (Индепендиенте Ривадавия, Аржентина), Исидро Пита (Ред Бул Брагантино, Бразилия), Густаво Кабайеро (Портсмут, Англия).

