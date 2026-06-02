Най-малко четири жертви на нова масирана руска атака срещу Украйна

Русия извърши масирана атака срещу Украйна тази нощи. Най-малко четирима души са загинали, а над 16 са ранени в Днипро. Един човек е убит в Киев.

Украйинската столица е била атакувана с дронове и ракети. Съобщава се за пожари в две високи жилищни сгради. Според кмета на града Виталий Кличко, много е вероятно в сградата да има затрупани хора. Заради масираните удари жителите на Киев прекараха нощта в бомбоубежища.

Миналата седмица Москва съобщи, че ще нанесе масирани атаки срещу обекти в украинската столица и призова чужденците да напуснат града.