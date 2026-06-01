Одобриха промените в правилата на играта за световното първенство по футбол

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) одобри промени в правилата на играта, които ще се прилагат от сезон 2026-27 нататък, както и на световното първенство, което започва на 11 юни в САЩ, Мексико и Канада.

„Тези изменения целят да се справят с дискриминацията, да намалят загубата на време, да подобрят темпото на мача и да подобрят преживяването както на играчите, така и на феновете“, каза шефът на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина пред репортери.

Списък с промени на правилата:

* Играч, който покрива устата си с ръка, предмишница или фланелка в полемични ситуации, ще получи червен картон. Новото правило влиза в сила, след като Джанлука Престиани от Бенфика беше обвинен в дискриминационни обиди към Винисиус с прикрита уста. Престиани получи шест мача наказание от УЕФА, като забраната му е удължена в световен мащаб.

Играчите, които си запушват устата, докато водят приятелски разговори със съотборници от противниковите отбори, например, няма да бъдат наказвани.

* Играчи, които напускат игралното поле, за да протестират срещу решение на съдия, ще получат червен картон. Правилото ще важи и за всяко длъжностно лице на отбора, което подбужда играчи да напуснат игралното поле в знак на протест.

* Отбори, които доведат до прекратяване на мач, вече ще губят служебно мача. Новото правило влиза в сила, след като Сенегал напусна терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа срещу него на финала за Купата на африканските нации, преди да се завърнат и да победят домакините Мароко с 1:0 след продължения.

* Съдиите ще започнат петсекундно обратно броене с вдигната ръка преди подновяване на играта. Ако топката не е в игра в края на обратното броене, се отсъжда тъч за противниковия отбор. Ако не се изпълни аут в края на обратното броене, се отсъжда ъглов удар за противниковия отбор.

* Играчите имат 10 секунди, за да напуснат терена, когато е показана таблото за смени. Играчите трябва да напуснат терена от най-близката точка на очертанията. Ако смененият играч не напусне терена в рамките на 10 секунди, резервният играч може да влезе само при първото прекъсване след изтичане на една минута след подновяването на играта и съдията му даде сигнал.

Изключения: контузии на играчи, опасения, свързани с безопасността и сигурността.

* Полеви играч трябва да напусне терена за една минута след подновяването на играта, ако медицински персонал е влязъл на терена, за да му окаже помощ.

Изключения: контузии на вратари, сблъсъци между вратар и полеви играч, сблъсъци между съотборници, които изискват внимание, тежки наранявания (като наранявания на главата и сътресения) или когато контузеният играч се подготвя да изпълни дузпа.

„Започнахме да използваме VAR в състезанията на ФИФА през 2017 г., на Купата на конфедерациите преди Световното първенство в Русия през 2018 г. Така че смятаме, че е време да преразгледаме протокола, който беше написан, когато имаше много ограничен опит“, каза Колина.

VAR вече може да се намеси при следните инциденти:

* Червен картон, издаден от очевидно неправилен жълт картон.

* Грешна самоличност: на играч е показан жълт или червен картон за нарушение, извършено от друг играч.

* Неправилно отсъдени ъглови удари: VAR може да се намеси, ако решението може да бъде коригирано незабавно, без да се забавя подновяването на играта.

* VAR вече може да се намеси, когато е извършено нарушение преди подновяването на играта (например: когато нападател фаулира защитник, преди топката да е влязла в игра от статична позиция).

„VAR ще препоръча преглед на терена, след който, ако съдията определи, че е извършено нарушение преди топката да е влязла в игра, ще бъдат предприети съответните дисциплинарни мерки и ъгловият удар или свободният удар ще бъдат изпълнени отново“, заяви IFAB.

* Ще има триминутна почивка за хидратация във всяко полувреме на всеки мач. Почивката ще се прави около средата на всяко полувреме (22-ра минута). На съдиите е дадена известна гъвкавост с времето за почивка. Например, ако играч е контузен и се нуждае от лечение в 20-ата минута, съдията може да сигнализира за почивка за хидратация.

* Ако вратар получава лечение на терена, играчите от двата отбора няма да имат право да напускат игралното поле и да получават указания от съответните си треньори.