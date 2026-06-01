Цифрите зад световното първенство, част 1

Остават десет дни до началото на Мондиала в Съединените Щати, Канада и Мексико и все повече ще говорим за всичко, което ни очаква през това лято. Шоу, зрелище, купон, голове, обрати, скандали, дискусионни отсъждания.

Най-значимият футболен форум ще се проведе за 23-и път. Дебютът е направен преди 96 години и за толкова много лета са се случили безброй фантастични истории. Които статистиците помнят и не искат да пропускат. В дните преди старта на турнира ще ви запознаем с някои от най-знаковите цифри, които се крият в аналите на световните първенства. В обратен ред до номер 1...

100 – Има само 4 отбора, които са спечелили 100% от мачовете си на дадено световно първенство: Уругвай през 1930, Италия през 1938 и Бразилия през 1970 и 2002. Перфекционизъм!

99 – Националният отбор на Камерун е използвал точно 99 футболисти на световни финали. Повече от всяка друга африканска нация. Единствено Франсоа Омам – Биик и легендарният Роже Мила са играли повече от 10 пъти за страната си на Мондиал. Африка!

98 – Франция е последният домакин, който успява да спечели световната титла. Това се случва през 1998. Бонжур!

97 – По време на световното първенство в Катар преди 4 години вторите полувремена на мачовете завършват средно в 97-ата минута. По-дълго от всеки предишен шампионат. ВАР!

96 – Нидерландия е единствената страна, която е достигала 3 пъти до финал на световно първенство, но никога не е печелила титлата. „Лалетата“ са отбелязали 96 гола по време на всичките си участия. Съдба!

95 – Откакто се води статистика, човекът с най-висок процент на точни подавания от всички футболисти, опитали над 500 подавания, е .... бранителят на Англия Джон Стоунс – 880 точни паса от 926 опитани. Или иначе казано – 95%. Коректност!

94 – Нима има смисъл да правим препратка?! Стоичков, Балъков, лека им пръст на Трифон Иванов, Борислав Михайлов и Димитър Пенев. Спомени!

93 – Споменавайки Стоунс, не си мислете, че Англия впечатлява като отбор по отношение на подаванията. Най-добрият показател в рамките на една среща за един отбор като точни подавания принадлежи на Испания – 93% при победата над Коста Рика със 7:0 преди 4 години. Лудост!

92 – И още по темата – през 2014 Иран губи от Аржентина с гол на Лионел Меси в последната минута. Което изглежда странно с оглед на факта, че персите осъществяват само 92 паса за целия мач. Визирам целия отбор. Пълна лудост!

91 – Диего Армандо Марадона носи 91 пъти фланелката на Аржентина – 21 от случаите са на световни финали. Don’t cry for me Argentina!

90 – През 1990 Камерун (споменати за втори път днес) става първата африканска държава, която стига до полуфинал на Мондиал. „Неукротимите лъвове“.

89 – Гордън Бенкс спасява 89% от ударите, отправени към вратата на Англия по време на шампионатите през 1966 и 1970. Най-добрият показател за вратар от 60 години насам. Safe!

88 – Герд Мюлер вкарва 14 гола на световни първенства. Или иначе казано – по гол на всеки 88 минути. Бомбардировач.

87 – Докато си говорим за голове – Унгария е страната, която има най-добрият коефициент на вкарани голове спрямо мачове на световни финали – 87 гола в 32 мача (средно по 2.72 гола на мач). Маджари!

86 – По време на световното първенство в Мексико през 86-та Диего Марадона е фаулиран 55 пъти. До ден днешен никой не може да се бори с него по този странен показател. Божията ръка!

85 – Бразилия може да се похвали с най-много различни голмайстори на Мондиал – 85 души са вкарвали гол на световно първенство с прочутата златиста фланелка. Единствените двама от тях, които са минавали границата от 10 гола, са Роналдо (15 гола) и Пеле (12 гола).

