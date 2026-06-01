По една индивидуална награда за двама от Реал в Шампионската лига

Полузащитниците на Реал Мадрид Арда Гюлер и Федерико Валверде спечелиха два от индивидуалните призове за сезон 2025/26 в Шампионската лига.
Гюлер бе избран за "Откритие на сезона". Наградата заменя отличието за "Млад играч на сезона", което се връчваше през последните четири години.
Турският национал вкара два гола и направи четири асистенции за Реал, като взе участие в 14 мача, от които 13 като титуляр.
Валверде пък спечели класацията за "Гол на сезона". Той вкара хеттрик при победата на Реал с 3:0 над Манчестър Сити в първия мач на осминафиналите, като специално бе отличено третото му попадение.