Андре-Пиер Жиняк прекрати кариерата си

Нападателят на Тигрес Андре-Пиер Жиняк официално прекрати състезателната си кариера. По време на клубната си кариера 40-годишният нападател е играл за Лориен, Тулуза, Марсилия.

Жиняк е двукратен носител на Купата на френската лига и е спечелил и една Суперкупа на Франция. От 2015 г. насам нападателят играе за мексиканския клуб Тигрес, където печели пет титли и Шампионската лига на КОНКАКАФ. Жиняк изиграва 825 мача и отбелязва 359 гола през кариерата си.

40-годишният нападател е изиграл 36 мача за френския национален отбор, отбелязвайки седем гола. Той също така спечели сребро на Европейското първенство през 2016 г. с националния отбор.