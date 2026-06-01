Атанас Бостанджиев отклони поканата за среща с "Левски на левскарите"

Мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев отклони поканата на Сдружение "Левски на левскарите" за официална среща между най-големите акционери на футболен клуб Левски. Той заяви в отговор към фенската организация, че президентът Наско Сираков има неговото доверие да "инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг организации".

Бостанджиев бе официално обявен за нов собственик на българските шампиони на 24 април тази година. Той адресира отговора си до председателя на Управителния съвет (УС) на "Левски на левскарите" Димитър Костадинов.

"ДО

Сдружение "Левски на левскарите"

На вниманието на г-н Димитър Костадинов,

Председател на Управителния съвет

Относно: Покана за среща

Уважаеми г-н Костадинов,

Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК Левски.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg).

С уважение,

Атанас Бостанджиев".