БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Бостанджиев отклони поканата за среща с "Левски на левскарите"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на Левски заяви в отговор на фенската организация, че Наско Сирако неговото доверие да инициира подобни срещи.

атанас бостанджиев върнем клуба където
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев отклони поканата на Сдружение "Левски на левскарите" за официална среща между най-големите акционери на футболен клуб Левски. Той заяви в отговор към фенската организация, че президентът Наско Сираков има неговото доверие да "инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг организации".

Бостанджиев бе официално обявен за нов собственик на българските шампиони на 24 април тази година. Той адресира отговора си до председателя на Управителния съвет (УС) на "Левски на левскарите" Димитър Костадинов.

"ДО
Сдружение "Левски на левскарите"
На вниманието на г-н Димитър Костадинов,
Председател на Управителния съвет

Относно: Покана за среща

Уважаеми г-н Костадинов,

Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК Левски.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg).

С уважение,
Атанас Бостанджиев".

#Атанас Бостанджиев #Сдружение "Левски на левскарите" #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
2
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
4
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
5
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване...
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика
6
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Футбол

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав
Чете се за: 01:17 мин.
По една индивидуална награда за двама от Реал в Шампионската лига По една индивидуална награда за двама от Реал в Шампионската лига
Чете се за: 00:52 мин.
Аржентина без Меси срещу Хондурас Аржентина без Меси срещу Хондурас
Чете се за: 00:57 мин.
Андре-Пиер Жиняк прекрати кариерата си Андре-Пиер Жиняк прекрати кариерата си
Чете се за: 00:52 мин.
Джеймс Милнър слага край на своята кариера Джеймс Милнър слага край на своята кариера
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ