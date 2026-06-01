Джеймс Милнър слага край на своята кариера

Полузащитникът Джеймс Милнър обяви, че слага край на състезателната си кариера след 24 сезона във Висшата лига по футбол на Англия.

40-годишният играч публикува съобщение, в което благодари на всички отбори, за които е играл през дългите си години в елитната дивизия на Острова.

Милнър започна професионалната си кариера в родния си тим Лийдс Юнайтед, след което игра за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити, Ливърпул и Брайтън, както и месец под наем в Суиндън Таун. Най-дългият период за него беше за „червените“ от Мърсисайд между 2015 и 2023 година, където прекара осем сезона и спечели Висшата лига, Купата на Футболната асоциация, Купата на лигата и Шампионската лига. С Манчестър Сити триумфира два пъти във Висшата лига - през 2011/12 и 2013/14, както и спечели трофеите от ФА Къп и Купата на лигата.

Между 2009 и 2016 година Джеймс Милнър записа 61 мача с националната фланелка на Англия, участвайки на две световни и две европейски първенства.

Той е футболистът с най-много мачове в английския елит - 658, както и държи рекорда за най-дълга кариера в първенството. Милнър е и един от петима полеви играчи, които са играли във Висшата лига след 40-ия си рожден ден, заедно с Теди Шерингам, Райън Гигс, Гордън Страхан и Кевин Филипс.

„Тръгвам си от играта с огромна гордост, благодарност и спомени, които ще останат с мен за остатъка от живота ми. Футболът ми даде много повече, отколкото някога можех да си представя, и винаги ще съм благодарен за възможностите, които ми предостави", написа Милнър в Инстаграм.








