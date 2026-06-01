НА ЖИВО: 250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол

Акция на службите за сигурност разкри предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско. При операция на ДАНС, ГДБОП и други правоохранителни структури са били открити над 250 килограма високорискови наркотици, струващи милиони евро.
При специализирана акция са установени и задържани са 4 лица, взета е мярка „задържане под стража“.
Данчо Желев – директор специализирана агенция в ДАНС: "Три от лицата са задържани в момента на натоварване на дрогата от едно превозно средство на друго. На място в базата, където са заловени лицата, е открит малък хеликоптер. Той вероятно също е използван за международен трафик на наркотици."
Моментът на операцията е бил избран в резултат на анализ и е избран момент, в който органите на реда са имали тактическо предимство.
Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: "Нашите усилия в посока борба срещу разпространението на дрога ще продължават с още по-голям интензитет".