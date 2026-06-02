От 4700 до над 4 милиона последователи за седмица: Как Тим Пейн се превърна в неочакваната звезда на Мондиал 2026?

Мариан Николов от Мариан Николов
Чете се за: 04:05 мин.
Защитникът на Нова Зеландия събра милиони последователи в социалните мрежи след неочаквана кампания на аржентински фенове, а националният селекционер призна, че трудно разбира мащаба на феномена

Новозеландският национал Тим Пейн се оказа една от най-неочакваните звезди преди началото на Световното първенство по футбол през 2026 година. За по-малко от седмица защитникът на Уелингтън Финикс увеличи последователите си в Instagram от едва 4715 до над 4,2 милиона, след като аржентински инфлуенсър го обяви за "най-малко известния футболист“ на предстоящия Мондиал.

Историята започна с видеоклип на Вален Скарсини, познат в социалните мрежи с профила "elscarso“, който призова последователите си да подкрепят Пейн с харесвания, коментари и нови последователи. Само за няколко дни кампанията прерасна в глобален интернет феномен.

В резултат Тим Пейн вече изпреварва по популярност в Instagram редица известни новозеландски спортисти и обществени личности, сред които звездата на крикета Кейн Уилямсън и националния отбор по ръгби на страната.

Самият футболист прие внезапната популярност с чувство за хумор. Миналата седмица той публикува видеообръщение, в което благодари на испански език на аржентинските фенове и призна, че е преживял „доста луди 48 часа“.

Случващото се около защитника не остана незабелязано и в лагера на Нова Зеландия, който провежда подготовката си във Флорида преди старта на световните финали.

Селекционерът Дарън Бейзли призна, че трудно разбира мащаба на случващото се в социалните мрежи, но е впечатлен от реакцията на хората.

"Доколкото разбирам, очевидно това е голяма работа. Числата, за които говорят, са огромни. Мисля, че Тим се справя много добре. Той вероятно е от хората, които не се вълнуват прекалено много. Знае защо е тук и какво иска да получи от този турнир“, коментира Бейзли пред медиите във Форт Лодърдейл.

Наставникът на „белите“ допълни с усмивка, че все още не е напълно наясно с механиката на социалните мрежи.

"Не разбирам как работят тези числа и какво точно означават. Сигурен съм, че момчетата му помагат. Мисля, че вече има и песен за него“, каза още Бейзли.

Точно такава песен действително се появи през последните дни. Фенове създадоха вирусния хит „No Payne, No Gain“, който бързо набра милиони гледания и превърна защитника в един от най-коментираните футболисти преди началото на турнира.

Съотборникът му Марко Стаменич също не скри радостта си от вниманието към Пейн.

"Честно казано, това просто показва силата на социалните медии. Тим е напълно концентриран върху задачата, която имаме. Много се радвам за него“, заяви халфът на новозеландския национален отбор.

Междувременно Скарсини обяви, че ще пътува до Флорида, за да присъства на приятелския мач на Нова Зеландия срещу Хаити и лично да се срещне с новия си любимец.

Така, без да е изиграл и минута на световното първенство, Тим Пейн вече се превърна в една от най-колоритните истории около Мондиал 2026 и донесе неочаквано световно внимание на новозеландския национален отбор.

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
#Тим Пейн #Национален отбор на Нова Зеландия по футбол #Мондиал 2026

