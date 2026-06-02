Узбекистан обяви състава си за дебютното участие на Световно първенство

Националният отбор на Узбекистан официално представи състава си за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. За узбекския футбол това ще бъде историческо първо участие на световни финали, а селекцията ще се опита да остави следа още при дебюта си на най-престижния международен турнир.

The final Uzbek squad for the @FIFAWorldCup has been announced

Rakhmonaliev, Jaloliddinov, Jiyanov and Terimov the ones to miss out. pic.twitter.com/R7k4tyIjnX — Conor (@_UzbekFootball) June 2, 2026

Сред най-популярните имена в отбора са защитникът на Манчестър Сити Абдукодир Хусанов и капитанът Елдор Шомуродов, който ще води атаката на узбеките. В състава личат още имената на Абос Файзулаев и Джалолидин Машарипов, от които се очаква да имат ключова роля в офанзивен план.

Узбекистан попадна в група K, където ще се изправи срещу Португалия, Колумбия и ДР Конго. Тимът ще се надява да поднесе изненади срещу далеч по-опитните си съперници и да се пребори за място в елиминационната фаза.

Състав на Узбекистан за Мондиал 2026:

Вратари: Уткир Юсупов (Навбахор), Ботирали Ергашев (Нефтчи), Абдувохид Нематов (Насаф).

Защитници: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Джахонгир Урозов (Динамо), Рустам Ашурматов (Истиклол, Иран), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодир Хусанов (Манчестър Сити, Англия), Абдула Абдулаев (Диба, ОАЕ), Фарух Сайфиев (Нефтчи), Ходжиакбар Алийонов (Пахтакор), Шерзод Насрулаев (Пахтакор), Бехруз Каримов (Сурхон).

Полузащитници: Шерзод Есанов (Бухара), Одил Хамробеков (Трактор, Иран), Акмал Мозговой (Пахтакор), Отабек Шукуров (Банияс, ОАЕ), Джамшид Искандаров (Нефтчи), Азиз Ганиев (Ал Батайе, ОАЕ).

Нападатели: Абос Файзулаев (Истанбул Башакшехир, Турция), Джалолидин Машарипов (Истиклол, Иран), Достон Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунов (Персеполис, Иран), Азиз Амонов (Динамо), Игор Сергеев (Персеполис, Иран), Елдор Шомуродов (Истанбул Башакшехир, Турция).

Световното първенство по футбол започва на 11 юни и ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Българската национална телевизия ще предложи на зрителите си богато отразяване на шампионата, включително преки предавания на срещи, студийни програми и специални репортажи от най-голямото футболно събитие на годината.