Йордания обяви избраниците си за историческия дебют на световни финали

Капитанът Муса Ал-Тамари ще поведе азиатския тим в група J срещу Австрия, Алжир и световния шампион Аржентина

Йордания обяви избраниците си за историческия дебют на световни финали
Селекционерът на Йордания Джамал Ал-Салами определи окончателния състав на националния отбор за дебютното участие на страната на Световно първенство по футбол. Мондиал 2026 ще бъде първи в историята на йорданския футбол, а амбициите на тима са да остави добра следа още при първата си поява на най-голямата футболна сцена.

Мароканският специалист ще разчита на най-голямата звезда на отбора – нападателя на френския Рен Муса Ал-Тамари. Капитанът на националния тим има 24 гола в 91 мача за Йордания и се очаква да бъде основната фигура в офанзивен план.

До него в атаката ще бъде Али Олуан, който е вторият най-резултатен футболист в историята на националния отбор. Нападателят, който играе в Катар, е сред най-опитните състезатели в селекцията на Ал-Салами.

На Световното първенство Йордания попадна в група J заедно с Австрия, Алжир и действащия световен шампион Аржентина. Първият мач на дебютантите е на 17 юни срещу Австрия в Сан Франциско.

Преди началото на турнира йорданците ще изиграят още една контрола – на 8 юни срещу Колумбия.

Състав на Йордания за Мондиал 2026:

Вратари: Язид Абу Лайла (Ал-Хусейн), Абдула Ал-Фахури (Ал-Вехдат), Нур Бани Атиех (Ал-Файсали)

Защитници: Абдула Насиб (Ал-Завраа), Саед Ал-Росан (Ал-Хусейн), Язан Ал-Араб (ФК Сеул), Салим Обейд (Ал-Хусейн), Мохамад Абу Ал-Нади (Селангор), Хосам Абу Ал-Дахаб (Ал-Файсали), Ехсан Хадад (Ал-Хусейн), Анас Бадауи (Ал-Файсали), Моханад Абу Таха (Ал-Куа Ал-Джауия), Мохамад Абу Хашиш (Ал-Карма)

Полузащитници: Нур Ал-Рауабде (Селангор), Низар Ал-Рашдан (Катар СК), Ибрахим Сааде (Ал-Карма), Раджаи Айед (Ал-Хусейн), Амер Джамус (Ал-Завраа), Мохамад Ал-Дауд (Ал-Вехдат)

Нападатели: Муса Ал-Тамари (Рен), Оуда Ал-Фахури (Пирамидс), Махмуд Ал-Марди (Ал-Хусейн), Мохамад Абу Зраик (Раджа Казабланка), Али Олуан (Ал-Сайлия), Ибрахим Сабра (Локомотива Загреб), Али Азайзе (Ал-Шабаб)

Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.

