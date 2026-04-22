БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Полицията е задържала за 24 часа двамата шофьори на автобуса, който тази сутрин се преобърна край границата с Малко Търново. При инцидента загинаха две жени, а други девет са приети в болницата с различни наранявания.

Арестът на двамата шофьори се налага, за да се установят всички обстоятелства около трагедията. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни, потвърди за БНТ директорът на ОД на МВР - Бургас Николай Ненков.

В автобуса имало общо 39 души – двама шофьори, туроператор, и 36 пътници, предимно жени и деца от Украйна. Те били тръгнали на екскурзия от Одеса за Истанбул. На около 4 км от ГКПП "Малко Търново" горивото на превозното средство свършило. Шофьорът отбил встрани от пътя, за да не пречи на движението по тесния двулентов път и отишъл пеш до близката бензиностанция, за да вземе гориво.

След като било заредено, превозното средство внезапно тръгнало на заден ход и се свлякло в дерето край пътя. По свидетелски разкази двете жени, които са загинали, били вътре в автобуса. Една част от пътниците били извън него по време на инцидента и не са пострадали.

Разследването за точните причини за трагичния инцидент продължава.

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
5
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Регионални

СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се слее с Втора МБАЛ
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се слее с Втора МБАЛ
Затвориха пътя към пункт "Малко Търново" заради изтеглянето на катастрофиралия автобус Затвориха пътя към пункт "Малко Търново" заради изтеглянето на катастрофиралия автобус
Чете се за: 01:15 мин.
Проверяват дали месо от огнището с антракс в село Черногор е достигнало до магазините Проверяват дали месо от огнището с антракс в село Черногор е достигнало до магазините
Чете се за: 01:10 мин.
Агенцията по храните затвори още две кланици Агенцията по храните затвори още две кланици
Чете се за: 01:57 мин.
БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс от огнището в Силистренско БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс от огнището в Силистренско
Чете се за: 03:02 мин.
"За миене става, за пиене – не": Водна криза в 9 села в община Димитровград "За миене става, за пиене – не": Водна криза в 9 села в община Димитровград
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Руски нефт потече към Унгария и Словакия
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ