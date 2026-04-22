Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново

Полицията е задържала за 24 часа двамата шофьори на автобуса, който тази сутрин се преобърна край границата с Малко Търново. При инцидента загинаха две жени, а други девет са приети в болницата с различни наранявания.

Арестът на двамата шофьори се налага, за да се установят всички обстоятелства около трагедията. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни, потвърди за БНТ директорът на ОД на МВР - Бургас Николай Ненков.

В автобуса имало общо 39 души – двама шофьори, туроператор, и 36 пътници, предимно жени и деца от Украйна. Те били тръгнали на екскурзия от Одеса за Истанбул. На около 4 км от ГКПП "Малко Търново" горивото на превозното средство свършило. Шофьорът отбил встрани от пътя, за да не пречи на движението по тесния двулентов път и отишъл пеш до близката бензиностанция, за да вземе гориво.

След като било заредено, превозното средство внезапно тръгнало на заден ход и се свлякло в дерето край пътя. По свидетелски разкази двете жени, които са загинали, били вътре в автобуса. Една част от пътниците били извън него по време на инцидента и не са пострадали.

Разследването за точните причини за трагичния инцидент продължава.