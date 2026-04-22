БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
У нас
Запази
Слушай новината

Двама души са загинали при тежък инцидент край Малко Търново. Това потвърди за БНТ кметът Илиян Янчев.

Според първоначалната информация, автобус с украинска регистрация, е останал без гориво близо до граничния пункт. Пътниците слезли от превозното средство, но внезапно то потеглило на заден ход, минавайки през слезлите пътниците.

Освен двамата загинали, има и много ранени, като техният брой се уточнява. Двама от ранените се транспортират с линейки към Бургас, а другите са настанени в Дневния център в Малко Търново.

От полицията съобщиха, че в 07.05 ч. е получен сигнал за настъпило самостоятелно ПТП с обърнат украински автобус на пътя Бургас - Малко Търново, непосредствено преди ГКПП Малко Търново в посока Турция. По списък в автобуса са били 37 пътници и двама шофьори, или общо 39 украински граждани. Автобусът е в канавката и до момента са извадени всички пътници и водачите. До момента шест души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ