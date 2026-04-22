Затвориха пътя към пункт "Малко Търново" заради изтеглянето на катастрофиралия автобус

Пътят в посока Малко Търново – граничен пункт "Малко Търново" е затворен, съобщи кметът на града Илиян Янчев. Затварянето е свързано с предстоящата операция по изтегляне на катастрофиралия автобус от дерето, в което пропадна тази сутрин.

Кранът вече е на място и балансира, а операцията по изваждането на превозното средство започва. Изтеглянето на автобуса е наложително и за да бъде осигурен достъп до телата на двамата загинали, които се намират под него, добави кметът.

Рано тази сутрин автобус с украинска регистрация, превозващ предимно жени и деца, се преобърна в дере в близост до граничния пункт "Малко Търново". В него са пътували общо 39 души - 36 пасажери, двама шофьори и един стюард. Двама от пътуващите загинаха, а девет души бяха приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

