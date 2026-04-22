"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново

Автобус премаза двама души и рани поне 9 до Малко Търново. Всички пострадали са украинци. Според първоначалната информация автобусът с украинска регистрация е останал без гориво близо до граничния пункт и спрял, след което се е преобърнал.

Според първоначалната информация превозното средство е останало без гориво. Шофьорът е отбил в канавката, за да не пречи на пътното платно. След като са успели да заредят горивото, минути след това, внезапно автобусът е тръгнал на заден ход, след което, се е преобърнал. Резултатът от тежния инцидент са две жертви - жени и девет души пострадали. Пострадалите са настанени в Бургаската болница, като те не са в тежко състояние. В автобуса са пътували общо 37 пътници, предимно жени и деца, както и двама шофьори. Сред пострадалите има и деца, но не тежко и не се е наложило те да бъдат настанени в болницата. Групата е пътувала на туристическа екскурзия от Одеса към Истанбул.

"Водачът излезе от автобуса и забрави да дръпне ръчната спирачка. Автобусът се преобърна. И всеки, както му беше писано - има загинали, други останаха живи."

"В момента започва да се извършва образната диагностика, има контузии на гръден кош, на гръбначен стълб, контузия на глава. В задоволително състояние са, контактни и адекватни към настоящия момент. - БНТ: Има ли опасност за живота на някои от тях? - Прекалено рано е да се даде това заключение, нека направим необходимите изследвания и след това ще можем да констатираме", обясниха от Бургаската болница.

Ст. к. Николай Ненков, директор на ОД МВР Бургас: "Колегите установяват, че двама шофьори от автобуса са извън него и извършват някакви дейности в двигателната част на автобуса. Те предприемат действия за обезпечаване на пътното платно. По неустановени до момента причини автобусът тръгва на заден ход, след което се обръща в канавка до пътя."

Добромир Гюлев, областен управител: "Получихме информация, че има нужда от тежкотоварен кран за изваждането на този автобус , разпоредих да бъде намерен и вече пътува към мястото на инцидента. Водят се в момента разговори с украинското посолство, с украинския консула, за да им съдействаме на хората, част от тях със сигурност ще искат да останат с близките си, които са приети в болница."

