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В Дупница се поклониха пред паметта на голямата актриса Невена Коканова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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дупница поклониха паметта голямата актриса невена коканова
Снимка: Община Дупница
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С тържествено поднасяне на цветя пред паметника на Невена Коканова в Дупница беше отбелязана 26-ата годишнина от смъртта на голямата българска актриса, известна като "Първата дама на българското кино", съобщиха от общината. И до днес Коканова остава една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската култура, а превъплъщенията ѝ пред екрана и на сцената не оставят никого равнодушен.

В церемонията участваха актьорите от Общинския драматичен театър "Невена Коканова", представители на общинската администрация и Историческия музей, културни и читалищни дейци, ученици и граждани.

Това, което Невена Коканова е оставила, ще остане завинаги в духовната памет на поколения българи, каза заместник-кметът по социални дейности, образование и култура Валентина Караганова. Директорът на театъра Иван Иванов припомни ключови моменти от творческия път на актрисата, започнала кариерата си като стажант-актриса в Ямбол едва 17-годишна.

По-късно тя играе в театрите в Габрово и Русе, преди да се присъедини към Сатиричния театър през 1960 г. Иванов е подчертал, че въпреки близо 60-те си филмови роли, сред които "Тютюн" и "Крадецът на праскови", Коканова винаги е смятала театъра за свое истинско призвание. Присъстващите поднесоха цветя и се поклониха пред паметта на актрисата, посочват от общинската администрация.

#спомен за Невена Коканова #Невена Коканова #Община Дупница #Дупница

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