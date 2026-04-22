Очаква се отблокиране на заема за Украйна

Очаква се страните от Европейския съюз да одобрят заема от 90 милиарда евро за Украйна.



Унгария и Словакия обявиха, че ще вдигнат ветото си върху отпускането на помощта. Очакването е това да стане на днешното заседание на Комитета на представителите, който подготвя решенията преди окончателното им взимане от Съвета на Европейския съюз. Очаква се днес да отпадне основната причина за ветото на двете държави.

Унгарската компания МОЛ съобщи, че е получила официално уведомление, че Украйна е готова да възобнови доставките на руски нефт за Будапеща и Братислава по тръбопровода "Дружба". Според висш украински представител, цитиран от Агенция Франс-прес, това ще стане "до няколко часа".