начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата

Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата. Това каза в "Денят започва" председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Илия Проданов обясни, че поскъпването на горивата, заради войната в Близкия изток влияе пряко върху производството.

„Когато говорим за земеделско производство в нашия сектор, себестойността на продукцията ни около 12-13-15% се формира от горивата. Предвид ръста, който имаме в момента - около 60 евроцента за последния месец–месец и половина, влиянието директното върху себестойността е около 6 евро на декар повишение.“

Председателят на асоциацията отхвърли твърденията, че земеделците използват нерегламентирано гориво.

„Това е абсолютно невярно. Земеделските производители в България се възползват от възстановяване на акциза и горивата са нещо, което е абсурдно някой да си помисли, че могат да бъдат нереални.“

Той обясни, че не се използват бензиностанции с по-ниски цени и плащат горивото на цената, на която плаща всеки един български гражданин и след година и половина получават въпросния акциз – около 70%. В тази връзка той посочи, че настояват той да бъде увеличен на максимално допустимото – 95%, както е в Европа.

Проданов посочи, че войната в Иран влияе още по-сериозно чрез поскъпването на суровините. Цените на торовете са се повишили.

„ Стремглаво - може би около 100% е повишението вече за 30 дни, както и всичко свързано с петролните продукти. Ще дам пример с тръбите за напояване - 80% е ръста в тръбите за напояване за 30 дни. Така, че ефектът от войната наистина в нашия сектор се усеща.“

Той поясни, че в сектора правят разчети какви са ефектите от войната.

„Това, което казваме ние е, че ефектът от войната в момента е пряко повишил себестойността ни с около 10 евро на декар в пшеницата. За разлика от войната в Украйна, която също повиши разходите ни, по време на войната в Украйна имаше сериозно повишение на цените на крайната ни продукция. В момента цените на крайната ни продукция са в едно дъно от преди 17 години. Защото света произвежда повече, отколкото изяжда. И това е изключително голям фундаментален проблем за нашия сектор. България в следващите няколко години трябва да намери решение на това какво правим с това зърно. Какво се случва с него, за да може да бъде продадено на цени, които да покрият разходите, защото производителите в България не покриват разходите си за производство. Просто произвеждаме една пшеница, която просто въртим едни пари и нищо не остава в икономиката ни.“

По думите му един от основните проблеми остава липсата на устойчиви решения от държавата.

Вижте целия разговор с Илия Проданов във видеото.

#Илия Проданов #зърнопроизводители #цени #горива

