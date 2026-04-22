Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
ИЗВЪНРЕДНО
Оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е постъпила в прокурорската колегия на ВСС, потвърдиха за БНТ от институцията.

Бойко Величков: Има още много трудна работа за вършене, ако искаме да играем на финал

от БНТ
ЦСКА записа драматична победа на Лудогорец в първия полуфинал за Купата на България.

Спортният директор на ЦСКА (София) Бойко Величков, както и другите от щаба на тима, се фокусира върху енергията, която отборът е показал при успеха с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинал за Купата на страната. Но подчерта, че имат още доста работа за вършене, ако следват целите си.

"Добрата игра и победата, която постигнахме, бе подплатена и с много характер, много непримиримост, въпреки пропуските, които направихме и въпреки така качествата на противника. И другото, което според мен е акцентът и е по-важното, е това да остане като послание, че това бе просто първият полуфинал и има още много трудна работа за вършене, ако искаме да играеме на финал", заяви Бойко Величков.

Програмата за ЦСКА обаче включва „вечно дерби“ с Левски през уикенда, а след това и мач с разградчани за купата, от който ще стане ясен и първият финалист.

„Разбира се, двубоите следват един след друг на късо време. И в този сгъстен цикъл е много важно да успеем да свършим няколко неща едновременно – да се представяме по начина, по който го направихме днес, и това да бъде възможно най-дълго като време. И същевременно да успеем да се възстановим, да съумяваме да компенсираме липсите, които неизменно ще се случват. Ето сега с тези две наказания, така че много работа ни чака още“, обясни спортният директор, визирайки червените картони на Анжело Мартино и Бруно Жордао.

„Да, искаме да спечелим Купата на България, искаме да се класираме за Европа като минимум, разбира се. Но имаме още много работа за вършене“, завърши Величков по въпроса към какво се стреми ЦСКА до края на сезона.

