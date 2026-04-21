Христо Янев: Духът на отбора е нещото, което ни преобрази

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира победата с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинал за Купата на България.

„Духът на отбора е нещото, което днес преобрази всички нас. Това, че бяхме непримирими от първата до последната минута, без значение негативния развой на първото полувреме. Видяхме заряда на всички, които се появиха на терена – тези, които са отвън, а и на хората по трибуните. Това е нещото, което ни различава от всички останали в България и ние трябва да го запазим като момент и като импулс, за да може да продължим от тук нататък това, което не е свършено“, започна Янев.

„Не бих казал, че през първото полувреме стояхме лошо на терена. Създадохме изключителни ситуации за гол, имахме натиск към вратата, както и страхотни преходи. Просто малшансът в поредно полувреме ни споходи и това позволи на Лудогорец да излезе напред в резултата. През второто полувреме променихме малко детайли в играта ни. Наблегнахме на онова, което може да се отвори като възможности, имахме и късмет да вкараме тези ситуации. Но нещото, което се промени генерално през второто полувреме, е тази решителност на всеки един от нас, тази непримиримост на играчите, да направим всичко по силите си и да извоюваме резултат, който да ни даде малко по-голямо предимство преди втория мач“, завърши Янев.