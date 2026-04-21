Тервел Замфиров: Изминалият сезон надмина моите очаквания

Тервел Замфиров отбеляза, че изминалият сезон в сноуборда е надминал очакванията му и най-големите му мечти. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано/Кортина говори повече за върховете, до които достигна в последните месеци.

Той взе участие на церемонията по закриването на зимния сезон.

„Като изключим контузията на моята сестра, абсолютно всичко надмина моите очаквания и сбъдна най-големите ми мечти. Качването до върха е по-трудно. Много други хора искат това място, което е на върха. Те са към 40 човека брутални професионалисти в Световната купа, но смятам, че веднъж, имайки нивото да си един от най-добрите, е по-лесно да стоиш там. Олимпийските медали не се печелят без увереност, така че, защото прекомерното самочувствие води до провал“, заяви Замфиров.

