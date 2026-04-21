Какво показват преференциите на вота в София?

И на тези избори преференциите изиграха своята роля. В София, по традиция, избирателите разместиха листата на ПП-ДБ. А абсолютният фаворит по събрани на предпочитания на тези предсрочни избори е Румен Радев.

Лидерът на "Прогресивна България" спечели 25 МИР в София, известен с ликторските битки, има близо 22 000 преференции. Срещу него беше Бойко Борисов, който има малко над 7000 преференции. Лидерът на ГЕРБ беше побеждаван там досега само от Христо Петров от ПП-ДБ.

Шампион по преференции в ПП-ДБ е Божидар Божанов, който се яви в 23 МИР, и от петото място се изкачи до второто. Младото лице на коалицията Анна Бодакова от неизбираемото 10-о място в 24-ти район става втора с близо 7000 лични гласа.

И в ГЕРБ-СДС има размествания. По традиция вече Стефан Апостолов, син на кмета на Симитли, успя отново да събере много преференции и измести поставения на първо място в листата в Благоевград бившия премиер Росен Желязков. Така от 22-рото място в листата със спечелените близо 7000 преференции, бившият футболен рефер стигна до първото място.