250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Пета световна титла за Финландия по хокей на лед

Спорт
На финала финландците надделяха над Швейцария в Цюрих.

Конста Хелениус донесе пета титла на Финландия от световното първенство по хокей на лед със „златен гол“ в продължението на финала в Цюрих, спечелен с 1:0 срещу Швейцария.

Финалът в Цюрих предложи тактическа битка и силни изяви на двамата вратари. Редовното време завърши без попадения, въпреки шансовете и пред двете врати, а защитите на двата отбора доминираха през по-голямата част от срещата. Гол на Финландия беше отменен в първата част, а до края на срещата никой не успя да излезе напред в резултата.

Джеси Пулюярви удари гредата в първите 30 секунди на продължението, а след 70:42 изиграни минути 20-годишният Хелениус изстреля неспасяем удар във вратата на Швейцария и се превърна в герой за Финландия, донасяйки първа световна титла на страната си от 2022 година насам.

Винаги съм си мечтал да вкарам този гол, а сега се случи. Защитавахме се добре и това беше планът, да запазим двубоя оспорван. Нямаше да им позволим да отбележат лесни голове, както направихме миналия мач, така че това беше планът и той сработи добре“, заяви голмайсториът Хелениус, цитиран от агенция Ройтерс.

След загубата от САЩ в мача за трофея през миналата година, швейцарците отново завършиха на второ място заради допуснато попадение отвъд редовното време. Така те вече са участвали в шест финала на Световното първенство без да го спечелят нито веднъж.

В мача за третото място Норвегия победи Канада с 3:2 след продължение, спечелвайки първи медал от турнира.

#Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на Финландия по хокей на лед #Национален отбор на Швейцария по хокей на лед

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище"
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата"
Финландия надви Канада и си осигури финал на световното първенство по хокей
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
