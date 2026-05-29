БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Домакините елиминираха Швеция, а норвежците не допуснаха гол срещу Латвия

норвегия швейцария допълниха полуфиналистите световното хокей лед
Слушай новината

Отборите на Норвегия и Швейцария се класираха за полуфиналите на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като постигнаха победи в четвъртфиналните си срещи.

В Цюрих домакините от Швейцария надделяха над Швеция с 3:1. Шведите поведоха още в шестата минута чрез Линус Карлсон, но Роман Жоси бързо възстанови равенството. През втората третина Денис Малгин и Калвин Хуркауф донесоха обрата за „кръстоносците“, които удържаха преднината си до края.

В другия двубой Норвегия се наложи с 2:0 над Латвия. Тинус Коблар откри резултата, а Ноа Стийн оформи крайния успех. Вратарят Хенрик Наукеланд бе в основата на победата, след като отрази 35 удара и записа "суха мрежа“.

#национален отбор на Норвегия по хокей на лед за мъже #Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на Швейцария по хокей на лед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
2
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
3
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
САЩ и Иран са постигнали сделка
4
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
5
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
6
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Хокей

Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей
Чете се за: 01:12 мин.
Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ
Чете се за: 00:50 мин.
Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед
Чете се за: 01:15 мин.
Вегас обърна Колорадо за нова успешна крачка на Запад в НХЛ Вегас обърна Колорадо за нова успешна крачка на Запад в НХЛ
Чете се за: 01:15 мин.
Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния
72 души са евакуирани след като руски дрон падна върху жилищен блок...
Чете се за: 03:22 мин.
Европа
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Седем министри отговарят на въпросите на депутатите в рамките на парламентарния контрол Седем министри отговарят на въпросите на депутатите в рамките на парламентарния контрол
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Под въпрос е оцеляването на Многопрофилна болница за продължително...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Червен код заради опасни жеги в Италия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Още по-хладно в петък, но почти без валежи
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ