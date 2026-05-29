Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед

Отборите на Норвегия и Швейцария се класираха за полуфиналите на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като постигнаха победи в четвъртфиналните си срещи.

В Цюрих домакините от Швейцария надделяха над Швеция с 3:1. Шведите поведоха още в шестата минута чрез Линус Карлсон, но Роман Жоси бързо възстанови равенството. През втората третина Денис Малгин и Калвин Хуркауф донесоха обрата за „кръстоносците“, които удържаха преднината си до края.

В другия двубой Норвегия се наложи с 2:0 над Латвия. Тинус Коблар откри резултата, а Ноа Стийн оформи крайния успех. Вратарят Хенрик Наукеланд бе в основата на победата, след като отрази 35 удара и записа "суха мрежа“.