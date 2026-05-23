БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Балтийците се наложиха с 4:2 и изместиха американците от местата за четвъртфиналите

Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей
Слушай новината

Националният отбор на Латвия постигна една от най-големите изненади на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като победи САЩ с 4:2 и направи сериозна крачка към класиране за четвъртфиналите.

Въпреки че американците доминираха в първите две третини и отправиха значително повече удари към вратата, резултатът остана равен 1:1 след попадение на Матю Ткачук при числено превъзходство.

В третата част обаче Латвия показа по-голяма ефективност. Денис Смирновс даде аванс на тима, а в края на срещата Сандис Вилманис се разписа на два пъти на празна врата, за да подпечата успеха. Междувременно Матийо Оливие върна интригата с попадение за САЩ, но това се оказа недостатъчно.

Голям герой за латвийците беше вратарят Кристерс Гудлевскис, който направи впечатляващите 45 спасявания и заслужено беше избран за играч на мача.

С победата Латвия събра шест точки и се изкачи на четвъртото място в групата – последното, даващо право на участие в елиминациите. САЩ останаха пети с пет точки и ще трябва да търсят задължителни победи в оставащите си мачове срещу Унгария и Австрия, за да запазят шансове за продължаване напред.

#национален отбор на Латвия по хокей на лед #Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на САЩ по хокей на лед за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
4
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Хокей

Финландия записа пета поредна победа на световното първенство по хокей на лед, Канада също с успех
Финландия записа пета поредна победа на световното първенство по хокей на лед, Канада също с успех
Монреал стартира с успех срещу Каролина в първия мач от финала в Източната конференция на НХЛ Монреал стартира с успех срещу Каролина в първия мач от финала в Източната конференция на НХЛ
Чете се за: 00:50 мин.
Канада пречупи Норвегия след продължение на световното по хокей на лед Канада пречупи Норвегия след продължение на световното по хокей на лед
Чете се за: 01:40 мин.
САЩ надделя над Германия на световното по хокей на лед САЩ надделя над Германия на световното по хокей на лед
Чете се за: 02:42 мин.
Вегас удари първи в първия мач от финалите на Запад в НХЛ Вегас удари първи в първия мач от финалите на Запад в НХЛ
Чете се за: 01:07 мин.
Убедителна победа за Финландия и Канада на световното по хокей на лед Убедителна победа за Финландия и Канада на световното по хокей на лед
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ