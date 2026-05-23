Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей

Националният отбор на Латвия постигна една от най-големите изненади на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като победи САЩ с 4:2 и направи сериозна крачка към класиране за четвъртфиналите.

Въпреки че американците доминираха в първите две третини и отправиха значително повече удари към вратата, резултатът остана равен 1:1 след попадение на Матю Ткачук при числено превъзходство.

В третата част обаче Латвия показа по-голяма ефективност. Денис Смирновс даде аванс на тима, а в края на срещата Сандис Вилманис се разписа на два пъти на празна врата, за да подпечата успеха. Междувременно Матийо Оливие върна интригата с попадение за САЩ, но това се оказа недостатъчно.

Голям герой за латвийците беше вратарят Кристерс Гудлевскис, който направи впечатляващите 45 спасявания и заслужено беше избран за играч на мача.

С победата Латвия събра шест точки и се изкачи на четвъртото място в групата – последното, даващо право на участие в елиминациите. САЩ останаха пети с пет точки и ще трябва да търсят задължителни победи в оставащите си мачове срещу Унгария и Австрия, за да запазят шансове за продължаване напред.