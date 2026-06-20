Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята

Италианският премиер Джорджа Мелони отвърна на поредната нападка на Доналд Тръмп срещу нея и срещу Италия, предадоха италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“.

"Президент Тръмп, тези продължаващи и немотивирани атаки са безсмислени. Що се касае до моята популярност, да бъда твоя приятелка със сигурност не я благоприятства, нито пък зависи от моите отношения с теб. Моята популярност зависи от моята способност да защитавам италианския национален интерес и точно това правя, както винаги съм го правила“, казва Мелони в пост в акаунтите си в социалните мрежи. "Това направих и по отношение на американските бази в Италия. Тяхното използване е регулирано от споразумения, които ние винаги сме спазвали и които не могат да бъдат нарушавани, докато аз бъда премиер. Италия си остава една суверенна нация“, посочва Мелони.

Накрая заключава по адрес на Тръмп: „Във всеки случай моята популярност не е твоя работа. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята популярност“.

Постът е публикуван от Мелони и на италиански, и на английски, като в италианската му версия тя използва второ лице единствено число, когато се обръща към Тръмп.

По-рано днес Тръмп заяви, че Мелони искала отново да му стане приятелка, след като САЩ са победили Иран, защото така щяла да увеличи популярността и рейтинга си в Италия, които бележели спад. Тръмп отново разкритикува Италия и правителството на Мелони, че не са допуснали американски военни самолети да използват италиански бази във войната срещу Иран.