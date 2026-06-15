Каролина ликува с Купа "Стенли"

Каролина Хърикейнс триумфира с Купа „Стенли“. „Ураганите“ отказаха Лас Вегас Голдън Найтс при визитата си след 3:0 в шестия мач от финалите. Така отборът от Северна Каролина сложи край на финалната серия с 4:2 победи.

Това се оказа достатъчно за отбора да спечели най-важния трофей за втори път в своята история и първи след 2006 година насам. Капитанът на новия шампион Джордън Стаал заслужи трофея "Кон Смайт" за най-полезен играч в елиминациите, в които той завърши с 12 точки (8 гола и 4 асистенции), включително шест попадения във финалната серия.

Вратарят Брендън Бъси отрази всичките 22 изстрела, Джаксън Блейк се отличи с гол и асистенция, а Тейлър Хол и Николай Елерс също вкараха за Калорина, който допусна само три поражения в 19 мача от плейофите.