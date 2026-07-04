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МОК решава програмата на Игрите в Алпите след дни

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Спорт
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Това ще се случи на извънредно заседание.

МОК решава програмата на Игрите в Алпите след дни
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Изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет (МОК) ще разгледа и финализира програмата на дисциплините и състезанията за Зимните игри Алпи 2030 на извънредно заседание, което ще бъде проведено на 7 юли в Лозана.

Няколко традиционни дисциплини са под въпрос или са изложени на риск да бъдат изключени от спортната програма за 2030 г. Сред тях са северната комбинация и паралелният гигантски слалом в сноуборда, където има силно българско участие в лицето на бронзовия медалист от Милано-Кортина Тервел Замфиров, носителя на Световната купа Радослав Янков, Александър Кръшняк, Малена Замфирова.

Ски-алпинизмът, който беше със статута на допълнителен спорт, вече беше официално одобрен за програмата за 2030 г.

#Зимни олимпийски игри 2030

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