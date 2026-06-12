БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каролина е само на победа от купа "Стенли"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Каролина спечели петия мач от финала в НХЛ

Каролина е само на победа от купа "Стенли"
Снимка: БТА
Слушай новината

Каролина Хърикейнс надделя над гостуващия Вегас Голдън Найтс с 4:2 в петия мач от финалната серия в Националната хокейна лига и се доближи само на победа от купа "Стенли".

Андрей Свечников реализира два гола при числен превес, Джордън Стаал се разписа в пети пореден мач от плейофите, а Себастиан Ахо вкара дебютно попадение във финала, с което домакините са на крачка от трофея, който за първи и последен път досега спечелиха преди две десетилетия.

Павел Дорофеев беше точен на два пъти за Вегас, но това не беше достатъчно.

Шестият мач е във Вегас след три дни.

#Плейофи на НХЛ 2026 #Каролина Хърикейнс # Вегас Голдън Найтс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
2
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
3
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
5
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
6
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Хокей

Каролина изравни финала за Купа „Стенли“ след ново шоу на Джордан Стаал
Каролина изравни финала за Купа „Стенли“ след ново шоу на Джордан Стаал
Без Русия на световното първенство по хокей Без Русия на световното първенство по хокей
Чете се за: 01:27 мин.
Конър Макдейвид влезе в елитна компания с пета награда „Тед Линдзи“ Конър Макдейвид влезе в елитна компания с пета награда „Тед Линдзи“
Чете се за: 01:47 мин.
Вегас Голдън Найтс поведе в битката с Каролина Хърикейнс за купа "Стенли" Вегас Голдън Найтс поведе в битката с Каролина Хърикейнс за купа "Стенли"
Чете се за: 02:47 мин.
Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ
Чете се за: 01:15 мин.
Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“ Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Атанас Запрянов: При проверка установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции Атанас Запрянов: При проверка установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Сделка за край на войната в Иран? Сделка за край на войната в Иран?
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Откриха световното първенство по футбол Откриха световното първенство по футбол
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и петима министри ще...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Призив за кръводаряване в Русе: Над 1050 дарители за месеци
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кметът на Царево: Процедурата за Бутамята е спазена
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ