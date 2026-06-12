Каролина е само на победа от купа "Стенли"

Каролина Хърикейнс надделя над гостуващия Вегас Голдън Найтс с 4:2 в петия мач от финалната серия в Националната хокейна лига и се доближи само на победа от купа "Стенли".

Андрей Свечников реализира два гола при числен превес, Джордън Стаал се разписа в пети пореден мач от плейофите, а Себастиан Ахо вкара дебютно попадение във финала, с което домакините са на крачка от трофея, който за първи и последен път досега спечелиха преди две десетилетия.

Павел Дорофеев беше точен на два пъти за Вегас, но това не беше достатъчно.

Шестият мач е във Вегас след три дни.