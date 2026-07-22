Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристига в България

С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и по решение на Св. Синод на Руската православна задгранична Църква (РПЗЦ), в България пристига голяма светиня – чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, съобщиха от Светия Синод.

Иконата ще пристигне в България на 31 юли, съпроводена от Негово Преосвещенство епископ Ириней Лондонски и Западно-Европейски (РПЗЦ), свещеник Нектарий Янгсън – пазител на светинята, и други клирици от РПЗЦ, като ще посети различни епархии в страната според следната програма:

Програма за посещението на

Чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска в България

1 – 18 август, 2026 г.

31 юли, 2026 г. – Петък

19:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска на летище Васил Левски, гр. София

19:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. Марина, Софийска митрополия

1 август, 2026 г. – Събота

08:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. София Премъдрост Божия, гр. София

09:00 – Патриаршеска света Литургия в храм Св. София Премъдрост Божия, гр. София

10:30 – Водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст

11:00 – Лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска от храм Св. София Премъдрост Божия до митрополитски храм Св. Неделя – начало на поклоническия път Рилският Чудотворец към Рилски манастир

Чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска ще остане в митрополитския храм Св. Неделя за поклонение в периода 1 – 5 август. В дните 3 – 5 август – понеделник, вторник и сряда – иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя с почитаемата делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия, както е описано това в програмата по-долу.

18:00 – Архиерейска Възкресна вечерня

2 август, 2026 г. – Неделя

09:00 – Патриаршеска света Литургия

18:00 – Вечерня с канон към Св. Богородица

3 август, 2026 г. – Понеделник

09:00 – Архиерейска света Литургия

16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Самоков

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в манастир Покров Богородичен, гр. Самоков, Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

4 август, 2026 г. - Вторник

09:00 – Архерейска света Литургия, митрополитски храм Св. Неделя, гр. София

16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Ихтиман

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Успение Богородично, гр. Ихтиман, Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

5 август, 2026 г. - Сряда

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. Георги, гр. Дупница, Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне

6 – 8 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Неврокопска епархия

8, 9 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Ловчанска епархия

9 – 11 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Видинска епархия

11, 12 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Врачанска епархия

12, 13 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Великотърновска епархия

13, 14 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Сливенска епархия

14 – 16 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Варненска и Великопреславска епархия

17, 18 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Рилски манастир

19 август, 2026 г. – Отпътуване на чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска от България