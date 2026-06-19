Бостън Брюинс увековечава легендата Патрис Бержерон с изваден от употреба номер

Бостън Брюинс ще почете един от най-великите играчи в своята история. От клуба обявиха, че номер 37 на дългогодишния капитан Патрис Бержерон ще бъде изваден от употреба през следващия сезон, а подробностите около специалната церемония ще бъдат съобщени на по-късен етап.

40-годишният канадец прекара цялата си кариера в екипа на Брюинс, записвайки 19 сезона между 2003 и 2023 година. По време на престоя си в Бостън той спечели Купа „Стенли“ през 2011 година и шест пъти бе отличен с трофея "Селки“ за най-добър нападател в дефанзивен план в Националната хокейна лига.

Собственикът на клуба Джереми Джейкъбс определи Бержерон като един от най-завършените хокеисти в историята на спорта.

„Той беше изключителен плеймейкър и безспорно най-великият дефанзивен нападател в историята на НХЛ. Но лидерството, което демонстрираше на леда и в съблекалнята, го превърна в истинска легенда на Бостън Брюинс“, заяви Джейкъбс.

Бержерон заема трето място във вечната ранглиста на клуба по изиграни мачове, точки и голове. Освен това е четвърти по асистенции в историята на франчайза.

Самият той не скри вълнението си от признанието.

„Да бъде изваден от употреба моят номер в Бостън Брюинс е чест, която трудно може да се опише с думи. Когато пристигнах тук като 18-годишен, никога не съм си представял подобно нещо. Благодаря на семейството си, на съотборниците, треньорите и най-вече на феновете, които ме накараха да се чувствам като у дома си“, каза Бержерон.

Номер 37 ще стане 14-ият официално изваден от употреба номер в историята на Бостън Брюинс, затвърждавайки мястото на Патрис Бержерон сред най-големите имена в клубната история.