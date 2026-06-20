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18 фотографски истории в галерия на открито „Ани и Явор“ в парк „Света Троица“ в София

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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18 фотографски истории за хората, които ни дават сила може да видите в галерия на открито „Ани и Явор“ в парк „Света Троица“ в София. Изложбата „Ключът е любовта: Силата, която ми даде“ представя финалистите от национален фотоконкурс на едноименната фондация.

Експозицията разказва чрез фотография и лични истории за хората, които вдъхновяват, подкрепят и променят човешки съдби.

Десислава Малчева, председател на Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“: Изложбата "Ключът е любовта: Силата, която ми даде“, която разказва истории на хора, които променят живота чрез подкрепа, опора, понякога това са деца, които са дали смисъла на своите родители, приятели, които са останали до своите приятели в труден момент. Учителите, които са помогнали на учениците си да разгърнат своя светоглед. Вярваме, че любовта е в основата на всеки един аспект от нашия живот и ние сме такива на пътя, каквито и в живота, и ако ние поставим любовта и съзнание, като основа на нашия живот, то бързо ще започнем да пазим и живота на пътя."

Изложбата може да бъде разгледана до края на август.

#Ани и Явор #София #изложба

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