БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милан привлече втори български талант
Чете се за: 02:05 мин.
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец -...
Чете се за: 06:05 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите...
Чете се за: 01:17 мин.
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Халфовата линия е сърцето на отбора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Национални отбори
Запази

Вижте какво мнение има по въпроса Раян Гравенберх.

Гравенберх
Scroll left Scroll right

Мисля, че позицията на номер 6 е най-трудна. Всеки полузащитник трябва да разбира играта. Трябва да имаш много добър поглед, защото нямаш много време в средата на терена. Това каза полузащитникът на Нидерландия Раян Гравенберх преди двубоя с Швеция тази вечер.

„Халфовата линия е сърцето на отбора. Тя свързва защитата с нападението.

Най-добрите ми качества като играч мисля, че са дриблирането с топката по централната линия на терена. При движение напред, със завъртане далеч от противника също съм доста добър. В първият мач срещу Япония имахме някои трудности. Мисля, че през първото полувреме аз повече се адаптирах. Заемах пространство, където можех да се освободя, но не получавах много пасове.

През второто полувреме пространствата станаха малко по-големи и ме намираха по-често между линиите. Успявахме да се промъкнем повече. Чувствах се много по-добре, особено след като направих втората си асистенция и пространствата станаха много по-големи“, добави Гравенберх

Подробности вижте във видеото!

#Мондиал 2026 #Нидерландия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
2
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Делян Добрев се оттгеля от парламента
3
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Истории от Световните първенства – 1978
4
Истории от Световните първенства – 1978
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат
5
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен...
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари на Групата за финансово действие (FATF)
6
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Футбол

Оранжевият открит автобус поведе феновете на Нидерландия из улиците на Хюстън
Оранжевият открит автобус поведе феновете на Нидерландия из улиците на Хюстън
Футболният турнир в подкрепа на деца-бежанци събра десетки дипломати и спортни личности Футболният турнир в подкрепа на деца-бежанци събра десетки дипломати и спортни личности
Чете се за: 01:00 мин.
Начален удар - 20.06.2026 г. Начален удар - 20.06.2026 г.
Чете се за: 00:42 мин.
Бостън е Шотландия - феновете превзеха града в търсене на още бира Бостън е Шотландия - феновете превзеха града в търсене на още бира
Чете се за: 01:00 мин.
Феновете на САЩ благодариха на отбора за успеха над Австралия Феновете на САЩ благодариха на отбора за успеха над Австралия
Чете се за: 00:42 мин.
Сиатъл - град, който съчетава космополитен дух, природна красота и неподправена спортна страст Сиатъл - град, който съчетава космополитен дух, природна красота и неподправена спортна страст
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Чете се за: 01:17 мин.
По света
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ