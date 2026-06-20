Мисля, че позицията на номер 6 е най-трудна. Всеки полузащитник трябва да разбира играта. Трябва да имаш много добър поглед, защото нямаш много време в средата на терена. Това каза полузащитникът на Нидерландия Раян Гравенберх преди двубоя с Швеция тази вечер.

„Халфовата линия е сърцето на отбора. Тя свързва защитата с нападението.

Най-добрите ми качества като играч мисля, че са дриблирането с топката по централната линия на терена. При движение напред, със завъртане далеч от противника също съм доста добър. В първият мач срещу Япония имахме някои трудности. Мисля, че през първото полувреме аз повече се адаптирах. Заемах пространство, където можех да се освободя, но не получавах много пасове.

През второто полувреме пространствата станаха малко по-големи и ме намираха по-често между линиите. Успявахме да се промъкнем повече. Чувствах се много по-добре, особено след като направих втората си асистенция и пространствата станаха много по-големи“, добави Гравенберх

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