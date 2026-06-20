БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец -...
Чете се за: 06:05 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите...
Чете се за: 01:17 мин.
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради спор от Втората световна война: Полша отне орден на Зеленски, украинският президент го върна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

заради спор втората световна война полша отне орден зеленски украинският президент върна
Снимка: АП/БТА - архив

Украинският президент Володимир Зеленски върна на Полша "Ордена на Белия орел", ден след като полският президент обяви, че му го отнема.

"Вярвахме, че отличието, присъдено през 2023 г., е за украинския народ и армия", коментира Зеленски.

Варшава оправда решението си с преименуването на подразделение на украинската армия на името на бойци от Втората световна война, обвинявани от поляците за жестоки престъпления. Полският президент Карол Навроцки увери, че отнемането на отличието няма да се отрази на подкрепата на Варшава за Киев.

#Ордена на Белия орел #спор #Втората световна война #Украйна #орден #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
2
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София
3
Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
4
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на...
Делян Добрев се оттгеля от парламента
5
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Примирието между Израел и Хизбула се пропука, преговорите между САЩ и Иран са отложени
6
Примирието между Израел и Хизбула се пропука, преговорите между САЩ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Европа

Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
Товарен влак падна от мост в Германия Товарен влак падна от мост в Германия
Чете се за: 00:20 мин.
Протести в Румъния под надслов "Трябва да защитим демокрацията" Протести в Румъния под надслов "Трябва да защитим демокрацията"
Чете се за: 01:20 мин.
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
Музеят с панорамата „Месдаг“ става държавен Музеят с панорамата „Месдаг“ става държавен
Чете се за: 01:00 мин.
Израелската офанзива в Газа: Великобритания и Португалия ще признаят палестинска държава Израелската офанзива в Газа: Великобритания и Португалия ще признаят палестинска държава
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Чете се за: 01:17 мин.
По света
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ