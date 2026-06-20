Заради спор от Втората световна война: Полша отне орден на Зеленски, украинският президент го върна

Украинският президент Володимир Зеленски върна на Полша "Ордена на Белия орел", ден след като полският президент обяви, че му го отнема.

"Вярвахме, че отличието, присъдено през 2023 г., е за украинския народ и армия", коментира Зеленски.

Варшава оправда решението си с преименуването на подразделение на украинската армия на името на бойци от Втората световна война, обвинявани от поляците за жестоки престъпления. Полският президент Карол Навроцки увери, че отнемането на отличието няма да се отрази на подкрепата на Варшава за Киев.