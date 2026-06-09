Без Русия на световното първенство по хокей

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) не включи Русия в списъка с участниците за мъжкото световно първенство през 2027 година, въпреки че по-рано този месец отмени част от ограниченията си спрямо страната, съобщава Ройтерс.

Русия е под забрана за участие в турнири на IIHF от 2022 година, след началото на войната в Украйна. През януари ръководството на федерацията обсъди възможността за реинтеграция на руския хокей, но запази забраната, като се позова на съображения за сигурност.

Руската федерация по хокей на лед обжалва решението пред дисциплинарната комисия на IIHF, която впоследствие го отменя. От централата обаче уточняват, че това не означава автоматично връщане на Русия в международния календар, а всяко бъдещо участие ще се разглежда отделно за конкретните състезания. От IIHF не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Шампионатът ще се проведе в Германия в периода 14–30 май 2027 година. Украйна е в група „А“ и ще участва за първи път на световно първенство от 2007 година насам.

Русия остава една от най-успешните хокейни нации с 27 световни титли, като последната е от 2014 година.