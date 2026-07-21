Йоан Величков написа история с два медала от европейското първенство по тенис на маса

Българският тенис на маса отбеляза исторически успех на европейското първенство за юноши и девойки до 19 години в португалския град Гондомар. Едва 18-годишният Йоан Величков се завърна с два медала – сребърен на двойки и бронзов в индивидуалната надпревара, записвайки най-доброто представяне на български състезател при младежите от 1990 година насам.

В турнира на двойки Величков си партнира с австриеца Юлиан Ржихаушек. Двамата достигнаха до финала след поредица от убедителни победи, включително успех над италианците Франческо Тревизан и Данило Фазо в полуфиналите. В битката за титлата българо-австрийският тандем отстъпи с 1:3 гейма на французите Натан Лам и Антоан Ноаро и заслужи сребърните отличия.

За Величков и Ржихаушек това е пореден сериозен успех като двойка, след като през 2025 година те спечелиха бронзовите медали на Европейското първенство в Острава.

Още по-впечатляващо беше представянето на българина в индивидуалната надпревара. След поредица от силни мачове той достигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 гейма на французина Натан Пилар. Въпреки поражението Величков си осигури бронзовото отличие и постигна най-доброто класиране на български състезател в индивидуалната дисциплина при младежите за последните 36 години.

Историческото постижение връща България сред водещите сили в европейския тенис на маса при подрастващите. За последно подобен успех беше постигнат през 1990 година, когато Константин Ленгеров триумфира с европейската титла при кадетите.

Двата медала в Гондомар затвърждават възходящото развитие на Йоан Величков, който вече разполага с впечатляваща визитка. Сред най-значимите му успехи са титлите от турнирите WTT Youth Contender в Анталия (2024) и Панагюрище (2026), бронзовият медал на двойки от Европейското първенство в Острава през 2025 година, както и държавната титла на България при мъжете през настоящия сезон.

Успехът на 18-годишния национал е резултат от години последователен труд, отдаденост и подкрепа от неговите треньори, семейство и целия екип зад развитието му, а представянето му в Гондомар дава сериозни основания за оптимизъм относно бъдещето на българския тенис на маса.