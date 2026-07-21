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Сестри Стоеви отпаднаха още на старта на турнира в Гуанчжоу

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Спорт
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Българските европейски шампионки загубиха от поставените под №7 японки Рин Иванага и Кие Наканиши в първия кръг на Super 1000 надпреварата

сестри стоеви започнаха убедително участието сидни
Снимка: БТА
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Стефани Стоева и Габриела Стоева приключиха участието си още в първия кръг на турнира от сериите HSBC BWF World Tour Super 1000 в Гуанчжоу (Китай), който е с награден фонд от 2 милиона долара.

Българските европейски шампионки на двойки отстъпиха пред седмите поставени в схемата Рин Иванага и Кие Наканиши (Япония) с 14:21, 15:21 след 47 минути игра.

Двата гейма се развиха по сходен сценарий. До средата на частите играта беше напълно равностойна, но след 15-ата точка японският тандем намираше начин да наложи темпото си, реализирайки серии от последователни точки, които се оказаха решаващи за крайния изход на срещата.

За сестрите Стоеви това бе първи турнир след участието им в надпреварата от сериите HSBC BWF World Tour Super 750 в Токио. Там българките се представиха на високо ниво, записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите, където приключиха участието си.

#турнир по бадминтон в Гуанчжоу #сестри Стоеви

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