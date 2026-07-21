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Евенепул бе най-бърз в 16-ия етап, Погачар запази жълтата фланелка

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Спорт
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Белгиецът от отбора на Ред Бул Бора спря хронометъра на 32:19 минути, въпреки че само часове преди старта бе подложен на извънреден допинг тест в понеделник вечер.

Ремко Евенепул
Снимка: БТА
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Олимпийският и световен шампион в часовника Ремко Евенепул оправда ролята си на фаворит и спечели 16-ия етап от Тур дьо Франс – индивидуално бягане по часовник с дължина 21,6 километра между Евиан-ле-Бен и Тонон-ле-Бен.

Белгиецът от отбора на Ред Бул Бора спря хронометъра на 32:19 минути, въпреки че само часове преди старта бе подложен на извънреден допинг тест в понеделник вечер.

Успехът на Евенепул обаче бе помрачен от инцидент със съотборника му Флориан Липовиц. Германецът падна на един от завоите по трасето, удари главата и рамото си и няма да може да продължи участието си в тазгодишното издание на Обиколката на Франция.

Втори в етапа завърши лидерът в генералното класиране Тадей Погачар, който остана на 28 секунди зад белгиеца. Третото място зае датчанинът Матиас Шелмосе (Лидл-Трек), изостанал с 1:04 минути.

Челната петица допълниха французинът Пол Сексас (Декатлон) и мексиканецът Исаак Дел Торо от тима на ОАЕ.

С победата си Евенепул успя да намали изоставането си от Погачар в генералното класиране, но словенецът продължава уверено да носи жълтата фланелка с аванс от 4:32 минути. На третото място остава Дел Торо, който е на 6:51 минути от водача.

Тур дьо Франс продължава в сряда със 17-ия етап между Шамбери и Вуарон. Дистанцията е 174,7 километра, а сравнително равнинният профил на трасето предполага нов шанс за спринтьорите да се борят за етапната победа.

#Тур дьо Франс 2026 #Ремко Евенепул

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