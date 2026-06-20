Трикратният носител на Купа "Стенли" Джонатан Тоус прекрати кариерата си

Капитанът на Чикаго Блекхоукс Джонатан Тоус, който е печелил в кариерата си три Купи "Стенли" и има два олимпийски златни медала, обяви оттеглянето си от хокея на лед. Канадецът направи това изказване в Уинипег. Той отсъства близо две години от НХЛ поради заболяване.

"Привилегия е да стоя тук, за да се сбогувам с играта хокей и НХЛ", каза Тоус на пресконференция.

"Просто стигнах до точката, в която играта взима твърде много и съм готов да се отпусна", добави той.

Тоус прекара 15 години в Чикаго, като беше капитан в продължение на 14 години. Той доведе Блекхоукс до титлите за Купа Стенли през 2010, 2013 и 2015 г., слагайки край на 49-годишната суша в шампионата за отбора. Тоус също така спечели трофея Кон Смит като MVP на плейофите през 2010, след като събра 29 точки в 22 мача от плейофите.

На международната сцена състезателят беше жизненоважен компонент от златната ера на Канада, печелейки два поредни златни олимпийски медала на игрите във Ванкувър през 2010 и в Сочи през 2014 година. Тоус отбеляза първия гол на финала за златния медал през 2010 срещу САЩ и беше обявен за най-добър нападател на турнира, преди да отбележи първия гол и в мача за златните медали през 2014 срещу Швеция. Той също така стана световен шампион с Канада през 2007.

Първият му триумф за Купа „Стенли“ през 2010 му донесе членство в „Тройния златен клуб“, присъждан на лица, спечелили олимпийско злато, Световно първенство и Купа „Стенли“. Тоус беше най-младият играч, постигнал това постижение на 22-годишна възраст.