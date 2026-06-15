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С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
Снимка: БТА, илюстративна
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33-годишен неправоспособен шофьор е задържан в Бургас, след като направил опит да подкупи полицейски служители по време на проверка.

Мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард „Тодор Александров“. Униформените установили, че той управлява автомобила си без необходимата правоспособност.

По данни на полицията, в опит да избегне последващите действия срещу него, водачът оставил в служебния автомобил банкнота от 10 евро и монети на обща стойност 6,73 евро. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

#10-еврова банкнота #6,73 евро на монети #Бургас #полицаи #подкуп

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