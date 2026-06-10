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Каролина изравни финала за Купа „Стенли“ след ново шоу на Джордан Стаал

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Капитанът на Хърикейнс влезе в историята с гол във всеки от първите четири мача от серията, а тимът му надделя над Вегас с 5:3

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Снимка: AP Photo
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Каролина Хърикейнс възстанови равенството във финалната серия за Купа „Стенли“, след като победи Вегас Голдън Найтс с 5:3 в четвъртия двубой и направи резултата 2:2 успеха.

Големият герой за гостите отново беше капитанът Джордан Стаал. Опитният нападател реализира две попадения и се превърна в първия хокеист от 1982 година насам, който отбелязва гол във всеки от първите четири мача на финал за Купа "Стенли“. Последният, постигнал това, беше легендата на Ню Йорк Айлъндърс Майк Боси.

Каролина започна ударно и още след първата третина водеше с 3:1. Вегас обаче намери сили да се върне в двубоя и изравни резултата до 3:3 преди заключителния период.

В решителните минути Хърикейнс показаха по-здрави нерви. Стаал реализира победното попадение при числено предимство, а Николай Елерс оформи крайното 5:3. Датчанинът завърши вечерта с гол и две асистенции. Логан Станковен и Джаксън Блейк също се разписаха за победителите.

На вратата на Каролина шанс получи Брандън Бъси, който започна като титуляр вместо Фредерик Андерсен и се справи отлично с 18 спасени удара в първия си старт в плейофите. След срещата наставникът Род Бринд'Амур обясни, че Андерсен е получил почивка след натоварената серия.

За Вегас точни бяха Марк Стоун, Уилям Карлсон и Брет Хаудън, а вратарят Картър Харт направи 20 спасявания, но не успя да предотврати поражението.

След четири изиграни срещи битката за Купа „Стенли“ остава напълно отворена. Петият двубой от серията, която се играе до четири победи, е в петък рано сутринта българско време.

#Каролина Хърикейнс #Финал за Купа Стенли

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