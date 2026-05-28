БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд": Кабинетът стартира с 45% одобрение
Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей

"Кленовите листа“ разгромиха САЩ, а финландците се справиха с Чехия в четвъртфиналите

Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
Отборите на Канада и Финландия станаха първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария.

Във Фрибур Канада записа категорична победа с 4:0 над действащия шампион САЩ и си върна за загубата във финала на Олимпийските игри в Торино по-рано тази година. Канадците доминираха през целия мач и подпечатаха успеха си с попадения във всяка третина.

Маклин Селебрини откри резултата малко преди края на първата част, а Дилан Халоуей удвои в средата на втората. В заключителните секунди Конър Браун и капитанът Сидни Кросби оформиха крайното 4:0 с голове на празна врата. Вратарят Джет Грийвс също имаше ключова роля, като записа „суха мрежа“ при 34 спасявания.

В другия четвъртфинал във Цюрих Финландия победи Чехия с 4:1. Скандинавците си осигуриха комфортен аванс още в първата третина след попадения на Сакари Манинен и Антон Лундел. В началото на втория период Конста Хелениус направи резултата 3:0.

Чехите върнаха един гол чрез Филип Хронек при числено превъзходство, но Лени Хаменахо сложи точка на спора с четвърто попадение за Финландия в края на срещата.

Съперниците на Канада и Финландия в полуфиналите ще станат ясни след изиграването на останалите четвъртфинали, които са Швейцария - Швеция, както и Норвегия - Латвия.

#Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на Финландия по хокей на лед #Национален отбор на Канада по хокей на лед за мъже

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър незаконни мрежи в езерото „Вая"
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей
Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ
Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед
Вегас обърна Колорадо за нова успешна крачка на Запад в НХЛ
Латвия поднесе сензация срещу САЩ на световното по хокей
Финландия записа пета поредна победа на световното първенство по хокей на лед, Канада също с успех
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
