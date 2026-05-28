Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей

Отборите на Канада и Финландия станаха първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария.

Във Фрибур Канада записа категорична победа с 4:0 над действащия шампион САЩ и си върна за загубата във финала на Олимпийските игри в Торино по-рано тази година. Канадците доминираха през целия мач и подпечатаха успеха си с попадения във всяка третина.

Маклин Селебрини откри резултата малко преди края на първата част, а Дилан Халоуей удвои в средата на втората. В заключителните секунди Конър Браун и капитанът Сидни Кросби оформиха крайното 4:0 с голове на празна врата. Вратарят Джет Грийвс също имаше ключова роля, като записа „суха мрежа“ при 34 спасявания.

В другия четвъртфинал във Цюрих Финландия победи Чехия с 4:1. Скандинавците си осигуриха комфортен аванс още в първата третина след попадения на Сакари Манинен и Антон Лундел. В началото на втория период Конста Хелениус направи резултата 3:0.

Чехите върнаха един гол чрез Филип Хронек при числено превъзходство, но Лени Хаменахо сложи точка на спора с четвърто попадение за Финландия в края на срещата.

Съперниците на Канада и Финландия в полуфиналите ще станат ясни след изиграването на останалите четвъртфинали, които са Швейцария - Швеция, както и Норвегия - Латвия.